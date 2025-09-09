Ante la jornada violenta registrada este martes en Nepal, donde cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron el Parlamento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a las personas mexicanas en ese país.

Indicó que la embajada de México en India, concurrente en Nepal, se mantiene al pendiente de las y los connacionales, ante cualquier situación. No se reportaron personas mexicanas afectadas.

Para atención, la SRE y la embajada compartieron el número +91 97177 20003 y recomendaron seguir las instrucciones de autoridades locales, mantenerse al pendiente de la información oficial, portar siempre copia del pasaporte mexicano y evitar cualquier aglomeración.

El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía.

