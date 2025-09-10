Más Información

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Las halladas frente a una decena de mezquitas en y sus suburbios habrían sido colocadas por individuos que iban en un vehículo con matrícula serbia y que abandonaron el país, aseguró la fiscalía el miércoles.

Un agricultor de la región de Normandia "contactó con los investigadores para informarles de que dos personas habían acudido a comprarle unas 10 cabezas de cerdo" en un vehículo "cuya matrícula sería serbia".

Las imágenes de videovigilancia establecieron que ese mismo vehículo con dos ocupantes fue detectado en París la noche del lunes, explicó la fiscalía.

Añadió que las imágenes también mostraban a dos hombres colocando las cabezas frente a varias mezquitas.

Estos individuos podrían haber utilizado una línea telefónica croata, cuyo seguimiento indica que cruzaron la frontera franco-belga la mañana del martes, añadió la fiscalía.

Cabezas de cerdo halladas en mezquitas tenían escrita la palabra "Macron"

Las cabezas fueron descubiertas el martes por la mañana frente a varias mezquitas del área metropolitana de París y de la capital.

Varias de las cabezas de este animal, considerado impuro por el Islam, "llevaban una inscripción "" escrita con tinta azul".

Con entre cinco y seis millones de fieles, Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de , así como la principal comunidad judía de este continente.

