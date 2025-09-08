Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Sheinbaum es la líder mundial con la que más ha hablado Trump, afirma Ronald Johnson; destaca diálogo "fuerte y respetuoso"

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Suman 55 personas hospitalizadas tras accidente con tren en Edomex; la mayoría están el IMSS de Atlacomulco

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

El año 2025 tuvo el tercer mes de agosto más cálido jamás registrado, con importantes en Europa occidental y Asia, según los datos publicados el martes por el observatorio europeo Copernicus.

Al igual que julio de 2025, el mes pasado "fue el tercer ", indicó el organismo en un comunicado.

La temperatura media en la superficie de la Tierra y los océanos fue 1.29°C superior a la de la era preindustrial (1850-1900). Los dos meses de agosto más calurosos que se han registrado fueron los de 2023 y 2024.

Lee también

A principios de cada mes, Copernicus hace un balance del inmediatamente anterior para todo el planeta, gracias a análisis que combinan mediciones satelitales, observaciones terrestres y modelos climáticos.

Estos datos, que abarcan los últimos 85 años, permiten medir mes a mes la tendencia al alza de las temperaturas en el planeta.

Para la temporada que está terminando, agencias meteorológicas nacionales de países como China, Japón, Portugal o Reino Unido ya habían anunciado que el verano de 2025, en su territorio, había sido el más caluroso de los registros.

"En el suroeste de Europa, el mes trajo consigo la tercera gran ola de calor del verano, acompañada de incendios forestales excepcionales", comentó Samantha Burgess, del centro europeo que gestiona Copernicus.

Foto: AP
Foto: AP

"Con el océano mundial manteniéndose inusualmente cálido, estos acontecimientos ponen de relieve no solo la urgencia de reducir las emisiones [de gases de efecto invernadero], sino también la necesidad crucial de adaptarse a fenómenos climáticos extremos más frecuentes e intensos", añadió.

En agosto, "Europa occidental registró las temperaturas más altas por encima de la media", señaló Copernicus. "La Península Ibérica y el suroeste de Francia se vieron especialmente afectados".

España sufrió una ola de calor sin precedentes, que se prolongó durante 16 días y causó más de mil 100 muertes, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

Lee también

En Francia, el 11 de agosto se batieron récords absolutos en ciudades como Burdeos (41.6°C), Bergerac (42.1°C) o Angulema (42.3°C), de acuerdo con Météo-France.

"Fuera de Europa, las temperaturas más altas de lo normal se registraron en Siberia, en algunas zonas de la Antártida, en China, en la península de Corea, en Japón y en Oriente Medio", añadió Copernicus.

El mes más cálido jamás registrado en el planeta sigue siendo julio de 2023.

