Los manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía el miércoles en París y en otras partes de Francia, ante la llegada de Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro del presidente Emmanuel Macron.
El ministerio del Interior reportó 250 arrestos en las primeras horas de la jornada de manifestaciones nacionales contra Macron, los recortes presupuestarios y otras quejas.
Aunque no logró su intención autoproclamada, el movimiento de protesta bloqueemos todo", que comenzó en línea y ganó impulso durante el verano causó focos de interrupción generalizada, desafiando un despliegue excepcional de 80 mil policías que desmantelaron barricadas y realizaron arrestos rápidamente.
