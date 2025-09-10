Más Información

Los manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía el miércoles en y en otras partes de , ante la llegada de Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro del presidente Emmanuel Macron.

Un manifestante usa una bengala para escribir el nombre del presidente francés en la Plaza de la República, durante una manifestación convocada por el movimiento "Bloqueemos todo", en París, el 10 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Agentes de la policía antidisturbios toman posición frente a un restaurante en llamas durante una manifestación del movimiento "Bloqueemos todo" en París, Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: AP
El ministerio del Interior reportó 250 arrestos en las primeras horas de la jornada de manifestaciones nacionales contra Macron, los recortes presupuestarios y otras quejas.

Varios estudiantes ante una inscripción que dice "Impuestos a los ricos" en la Plaza de la República, durante una manifestación de "Bloqueemos todo", en París, el 10 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Un agente de policía antidisturbios sostiene un lanzabalas de goma durante enfrentamientos con manifestantes en la plaza Joachim-du-Bellay, en París, el 10 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Aunque no logró su intención autoproclamada, el movimiento de protesta bloqueemos todo", que comenzó en línea y ganó impulso durante el verano causó focos de interrupción generalizada, desafiando un despliegue excepcional de 80 mil policías que desmantelaron barricadas y realizaron arrestos rápidamente.

Residentes empujan un coche para evitar que se incendie con los contenedores de basura en la calle durante la jornada de protestas en Nantes, Francia, el 10 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Manifestantes intentan protegerse de chorros de agua de un cañón durante una jornada de protestas en Lille, Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: AP
