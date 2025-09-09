Un levantamiento juvenil en Nepal, liderado por la autodenominada "Generación Z", y un amplio malestar social por la vida de excesos en la cúpula derivó este martes en el incendio del Parlamento, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

El fuego y el humo se elevan en el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Manifestantes se agolpan mientras el humo se eleva desde la Casa Presidencial en llamas, en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025, un día después de la represión policial contra las manifestaciones por la prohibición de las redes sociales y la corrupción gubernamental. Foto: AFP

Manifestantes celebran en la cima del palacio Singha Durbar, sede del Parlamento y oficinas del gobierno de Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Manifestantes frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Manifestantes asaltan la oficina del Partido del Congreso Nepalí que fue incendiada en Katmandú, Nepal, 09 de septiembre de 2025. Foto: EFE

