Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Estas secadoras de ropa tiene fallas que pueden provocar un incendio, según Profeco; campaña de revisión tiene vigencia indefinida

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Mujer de 17 años da a luz en Cuajimalpa; policías y paramédicos atienden parto en domicilio

“Los policías entregaron a mi hijo”: María Yolanda lleva 15 años buscando a Guillermo, desaparecido en San Luis Potosí

Un levantamiento juvenil en , liderado por la autodenominada "Generación Z", y un amplio malestar social por la vida de excesos en la cúpula derivó este martes en el incendio del Parlamento, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

El fuego y el humo se elevan en el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE
El fuego y el humo se elevan en el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Manifestantes se agolpan mientras el humo se eleva desde la Casa Presidencial en llamas, en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025, un día después de la represión policial contra las manifestaciones por la prohibición de las redes sociales y la corrupción gubernamental. Foto: AFP
Manifestantes se agolpan mientras el humo se eleva desde la Casa Presidencial en llamas, en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025, un día después de la represión policial contra las manifestaciones por la prohibición de las redes sociales y la corrupción gubernamental. Foto: AFP

Manifestantes celebran en la cima del palacio Singha Durbar, sede del Parlamento y oficinas del gobierno de Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AP
Manifestantes celebran en la cima del palacio Singha Durbar, sede del Parlamento y oficinas del gobierno de Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Manifestantes frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Manifestantes frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Manifestantes asaltan la oficina del Partido del Congreso Nepalí que fue incendiada en Katmandú, Nepal, 09 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Manifestantes asaltan la oficina del Partido del Congreso Nepalí que fue incendiada en Katmandú, Nepal, 09 de septiembre de 2025. Foto: EFE

