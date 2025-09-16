Toronto. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó este martes que viajará a México los días 18 y 19 de septiembre para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y tratar las relaciones comerciales.

El viaje del mandatario canadiense había sido anunciado el viernes por Sheinbaum, pero no había sido confirmado por el gobierno canadiense.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que el viaje de Carney "profundizará la asociación entre Canadá y México y reforzará la prosperidad norteamericana".

El viaje se concentrará "en seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio", añadió el texto.

"Canadá y México tienen una fuerte relación, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Ante el cambiante panorama global, estamos concentrados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía", declaró Carney.

"Juntos, construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades y produciremos una mayor prosperidad y certidumbre para canadienses y mexicanos", añadió el líder de Canadá.

El viaje de Carney a México se produce mientras Canadá negocia con Estados Unidos un nuevo acuerdo comercial bilateral tras la decisión de la administración del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a productos no incluidos en el T-MEC.

En las últimas semanas, Canadá se ha esforzado en recomponer sus relaciones con las autoridades mexicanas tras las declaraciones realizadas a finales de 2024 del anterior primer ministro, Justin Trudeau, en las que planteó la idea de expulsar a México del T-MEC para evitar los aranceles de Trump.

Canadá, México y Estados Unidos tienen que empezar a renegociar el T-MEC en 2026.