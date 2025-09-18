En el proceso de reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017 se crearon 514 expedientes de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), de los cuales el 98% han sido resueltos, faltando por resolver sólo el 2% restante.

Lo anterior fue dado a conocer en el informe sobre la reconstrucción en la Ciudad de México elaborado por la CDHCM, donde se cuenta que del 19 de septiembre de 2017 y hasta el 15 de septiembre de 2025, la Comisión recibió un total de 514 expedientes de queja; 10 están en trámite y 504 ya han sido concluidos.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez dijo que las quejas estuvieron concentradas en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez y Xochimilco.

“En donde había una mayor carga de donde provenían las quejas que atendió la Comisión en todos estos años”, dijo.

Para el informe las quejas fueron clasificadas por las etapas de la reconstrucción: la de “Emergencia y diagnóstico” del 2017 al 2018, con un registro de 247 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos local.

Seguido de la “Ejecución masiva”, comprendido del 2019 al 2021, con 126 quejas; posteriormente el periodo “De consolidación”, del año 2022 al 2023, con 91 quejas.

Y finalmente la etapa del “Cierre técnico y de calidad”, del año 2024 al 2025, con 40 quejas ante la CDHCM.

Nashieli Ramírez destacó que el informe es “un seguimiento de ocho años de reconstrucción, específicamente, creo que lo importante ya para hablar de reconstrucción fue cuando se arma la estrategia que fue la que operó que fue casi un año después”.

Además de la presentación del informe sobre el proceso de reconstrucción desde la óptica de la CDHCM, se recordó de la emisión de las recomendaciones 12/2018 y 13/2028 por parte de la Comisión.

La recomendación 12/2018 está parcialmente concluida, y la 13/2028 está concluida en su totalidad, informó el tercer visitador de la Comisión, Christopher Pastrana Cortés.

