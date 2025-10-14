Chilpancingo.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la noche de este martes de la detención de un adolescente como coautor del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien era párroco de la iglesia de San Cristóbal, en el municipio de Mezcala.

En un comunicado, la fiscalía indicó que el adolescente “habría participado en los hechos junto con un adulto, detenido el pasado 10 de octubre de 2025”.

Agregó que el joven, que no fue identificado, “fue puesto a disposición de una jueza de Control para la continuación del proceso conforme a derecho”.

El adulto detenido fue identificado como Miguel Ángel N, quien está acusado del delito de homicidio calificado en grado de copartícipe.

Con esta detención son dos las personas presuntamente involucradas en el asesinato. Sin embargo, hasta ayer se desconocía el móvil.

Tampoco se informó si algunos de los detenidos es el supuesto chofer, que según el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, sería el principal sospecho del asesinato del sacerdote.

Sin embargo, en la comunidad de Mezcala los pobladores contradijeron esa versión; afirmaron que el sacerdote no contaba con chofer y se movía solo y en ocasiones acompañado por religiosas en el territorio que abarcaba su parroquia.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ratificó la versión de que Bertoldo Pantaleón no contaba con chofer.

El sacerdote Bertoldo Pantaleón fue encontrado sin vida la tarde del 6 de octubre en una brecha de la comunidad de Milpillas, en el municipio de Eduardo Neri; tenía dos días desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, el cadáver estaba dentro de una camioneta y tenía señas de impacto de balas.

