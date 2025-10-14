Más Información

Culiacán, Sin.- En un camino que conduce al poblado del Camarón, en el municipio de Escuinapa, un atacó a elementos de la Guardia Nacional que realizaban un patrullaje de vigilancia, los cuales respondieron la agresión, y durante la confrontación un elemento federal perdió la vida.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales desplegaron un intenso de los agresores.

Según los datos que se conocen, el personal federal efectuaba un patrullaje por el medio rural del municipio de Escuinapa, cuando fueron atacados por varias personas armadas que viajaban en camionetas, por lo que estos respondieron la agresión y se registro un intenso , dejando herido a un elemento de la Guardia Nacional.

Los elementos de la Guardia Nacional notificaron el ataque al personal del Ejército, Marina y a la Policía Estatal, los cuales formaron un grupo de respaldo que peinaron la zona de la confrontación sin que se conozcan los resultados.

