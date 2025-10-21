Tlaxcala, Tlax.- Los cadáveres de una mujer y un niño, aparentemente madre e hijo, fueron hallados por corporaciones policiales a orilla de un arroyo y de un camino de terracería en el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, en los límites con el estado de Hidalgo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que el lugar de hallazgo corresponde al territorio tlaxcalteca, razón por la que se hizo cargo de las diligencias de levantamiento de los cuerpos; pasadas las 16:00 horas ninguna de las dos víctimas ha sido identificada.

En un comunicado de prensa, informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado; el primero en agravio de la mujer, de unos 40 años de edad, y el segundo delito en agravio del niño, de aproximadamente 10 años.

El hallazgo de ambos cadáveres ocurrió durante la noche del lunes luego de un reporte al Servicio de Emergencia 911 que movilizó a personal policial tanto de Tlaxcala, como de Hidalgo, debido a que hasta ese momento no estaba definida para las autoridades la jurisdicción debido a la colindancia entre ambas entidades.

De acuerdo con informes policiales, se desconoce si en el mismo sitio ocurrieron los dos asesinatos o solo fue el lugar de hallazgo, pero ambas víctimas fueron asesinadas con extrema violencia.

Personal de la SEMEFO recogen los cuerpos hallados (21/10/2025). Foto: Especial

La mujer, quien era de complexión robusta, tenía indicios de violencia en el rostro y en sus manos, mientras que el cadáver del niño también tenía signos de violencia en el rostro y otras partes del cuerpo, además de una herida provocada por un arma punzocortante en el cuello; es decir, lo degollaron.

La FGJE remarcó que elementos de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para recabar la evidencia correspondiente del doble homicidio.

En tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones, con el objetivo de hacer cumplir la ley a quien o quienes resulten responsables.

Según la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se nutre con estadística que reporta la FGJE, Tlaxcala registró hasta agosto de 2025, un total de seis feminicidios, cantidad con la que se ubica entre los 10 estados con menor incidencia del delito de feminicidio.

Sin embargo, en el cálculo por tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, Tlaxcala se posiciona en el lugar 11 a nivel nacional, con una tasa de 0.80, y supera la tasa nacional que es de 0.65 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

