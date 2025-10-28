Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza tras acusar a Hamas de supuestamente atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista palestino ha desmentido.

aseguró que no es responsable del tiroteo en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.

En un comunicado emitido en su canal en , Hamas calificó la respuesta militar de a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de "flagrante violación" del acuerdo de alto al fuego firmado en Egipto, el pasado 9 de este mes, auspiciado por el presidente estadounidense, *Con información de AFP

