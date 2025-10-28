Más Información
México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico
Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice
Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR
Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice
"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado
Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera
"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular
Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza tras acusar a Hamas de supuestamente atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista palestino ha desmentido.
Hamas aseguró que no es responsable del tiroteo en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el alto al fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.
En un comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamas calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de "flagrante violación" del acuerdo de alto al fuego firmado en Egipto, el pasado 9 de este mes, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. *Con información de AFP
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]