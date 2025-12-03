Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

El gobierno talibán consideró este miércoles que el ataque contra dos militares estadounidenses en la semana pasada, por el cual un afgano es sospechoso, fue un “incidente” que “no concierne al gobierno ni al pueblo” de .

“Se trata de un llevado a cabo por un individuo. La persona que cometió este acto había sido entrenada por los propios estadounidenses (...) Por lo tanto, este incidente no concierne al gobierno ni al pueblo afgano”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en un video publicado por su oficina.

Hasta ahora, Kabul no había reaccionado oficialmente al ataque con disparos del miércoles pasado contra dos soldados de la , entre ellos una mujer que murió.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años herido durante su arresto en el lugar del ataque, se declaró no culpable el martes durante una audiencia por videoconferencia desde su cama de hospital, según informaron varios medios, entre ellos CNN.

Lakanwal había sido acogido en en septiembre de 2021, menos de un mes después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Este exmiembro de una unidad especial de las fuerzas afganas, que sirvió junto a soldados estadounidenses, se benefició de una amplia operación de evacuación de afganos que colaboraron con Estados Unidos contra los talibanes.

Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodiando, cerca de la Casa Blanca en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. Foto: EFE
Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodiando, cerca de la Casa Blanca en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. Foto: EFE

“Ellos (los estadounidenses) formaron a este hombre, lo emplearon y salió de Afganistán por un que no se apegaba a las normas internacionales”, estimó Muttaqi en el video difundido por su oficina.

“Hemos dicho repetidamente a los estadounidenses que necesitamos relaciones diplomáticas para poder proporcionar servicios consulares a nuestros ciudadanos. Esto evita que las personas tengan que viajar ilegalmente o cometer ”, agregó Muttaqi.

“De la misma manera que hemos establecido (estas relaciones diplomáticas) con otros países, debemos comenzar a hacerlo con Estados Unidos”, aseveró el jefe de la .

El gobierno talibán ha hecho de su reconocimiento por parte de la comunidad internacional una prioridad, pero hasta ahora solo Rusia ha dado este paso.

