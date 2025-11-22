La noche de este viernes se registró una presunta riña a las afueras de la estación Villa de Aragón de la Línea B del Metro de la Ciudad de México (CDMX), causando que un grupo de jóvenes corriera dentro de dichas instalaciones.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), este hecho, captado en video, ocurrió a las 22:40 horas. En él se ve a diferentes personas corriendo al área de los torniquetes y en el andén, donde un convoy con dirección a Buenavista espera con las puertas abiertas. Además, se escuchan dos explosiones.

A pesar de lo anterior, aclaró que no hubo afectaciones al servicio ni a la infraestructura de esta última estación. "Personal de seguridad permanece en la zona", concluyó dicho medio de transporte encabezado por Adrián Rubalcava.

Buena noche. La estación Villa de Aragón, en Línea B, opera con normalidad. Alrededor de las 20:40 horas ingresó un grupo de jóvenes corriendo tras una presunta riña ocurrida al exterior con otro grupo; no se registraron afectaciones al servicio ni a las instalaciones. Personal… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

Riña en el Metro La Raza

Un día antes, otra presunta riña entre dos grupos de jóvenes se suscitó al interior de la estación La Raza de las líneas 3 y 5 del Metro de la capital del país.

En el video compartido a través de X, se ve a gente corriendo a lo largo del Túnel de la Ciencia con dirección a la Línea 3, la cual corre de Indios Verdes a Universidad.

Al igual que el incidente en la Línea B, se registraron al menos dos detonaciones con petardos, las cuales dejaron cuatro heridos que fueron atendidos por personal del Sistema de Transporte Colectivo.

