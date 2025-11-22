Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

La noche de este viernes se registró una presunta riña a las afueras de la estación Villa de Aragón de la Línea B del de la (CDMX), causando que un grupo de jóvenes corriera dentro de dichas instalaciones.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), este hecho, captado en video, ocurrió a las 22:40 horas. En él se ve a diferentes personas corriendo al área de los torniquetes y en el andén, donde un convoy con dirección a Buenavista espera con las puertas abiertas. Además, se escuchan dos explosiones.

A pesar de lo anterior, aclaró que no hubo afectaciones al servicio ni a la infraestructura de esta última estación. "Personal de seguridad permanece en la zona", concluyó dicho medio de transporte encabezado por Adrián Rubalcava.

Riña en el Metro La Raza

Un día antes, otra presunta riña entre dos grupos de jóvenes se suscitó al interior de la estación La Raza de las líneas 3 y 5 del Metro de la capital del país.

En el video compartido a través de X, se ve a gente corriendo a lo largo del Túnel de la Ciencia con dirección a la Línea 3, la cual corre de Indios Verdes a Universidad.

Al igual que el incidente en la Línea B, se registraron al menos dos detonaciones con petardos, las cuales dejaron cuatro heridos que fueron atendidos por personal del Sistema de Transporte Colectivo.

