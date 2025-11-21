El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que tras falla eléctrica, se reanudó el servicio de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac.

Este viernes se reportó una falla eléctrica que llevó al cierre por cerca de una hora, de seis estaciones, por lo que solo operó del tramo de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, tras concluir la revisión al sistema eléctrico. Todas las estaciones permanecen abiertas y en operación.



Permite el libre cierre de puertas y así como desciender del vagón antes de ingresar.



Gracias por tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

Explicó que debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el servicio opera de manera provisional, las estaciones que no operan fue de Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente y Tezonco.

Leer también: Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

#AvisoMetro: Debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el servicio opera de manera provisional de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.



No hay servicio de trenes entre Atlalilco y Olivos, en ambos sentidos.



Por seguridad, atiende las indicaciones del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 21, 2025

Por seguridad, el Metro exhortó a los ciudadanos a atender las indicaciones del personal del sistema, “por ningún motivo bajes a las vías. Nuestro equipo trabaja para restablecer el servicio a la brevedad”.

En redes sociales circulan imágenes de usuarios que tuvieron que bajar a las vías para poder salir de los trenes.

#ULTIMAHORA



Usuarios son Evacuados de Emergencia por zona de vías de Línea 12 del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX al presentarse Problemas en el Suministro Eléctrico🚨



Los Usuarios del #MetroCDMX llevaban más de 30 minutos varados…‼️⚠️



Más de 20 años lleva el Metro SIN… pic.twitter.com/3pcu01fgp2 — Fan MetroViral (@MetroViralMx) November 21, 2025

Afuera de las estaciones afectadas, la gente intentaba trasladarse como puede para llegar a sus destinos, ya que hasta el momento, no hay servicio de la RTP.

Hasta el momento, reportan alta afluencia de personas dentro de las estaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr