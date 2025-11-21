Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que tras , se reanudó el servicio de la de Tláhuac a Mixcoac.

Este viernes se reportó una falla eléctrica que llevó al , de seis estaciones, por lo que solo operó del tramo de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.

Explicó que debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el , las estaciones que no operan fue de Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente y Tezonco.

Por seguridad, el Metro exhortó a los ciudadanos a atender las indicaciones del personal del sistema, “por ningún motivo bajes a las vías. Nuestro equipo trabaja para restablecer el servicio a la brevedad”.

En redes sociales circulan imágenes de usuarios que tuvieron que bajar a las vías para poder salir de los trenes.

Afuera de las estaciones afectadas, la gente intentaba trasladarse como puede para llegar a sus destinos, ya que hasta el momento, no hay servicio de la RTP.

Hasta el momento, reportan alta afluencia de personas dentro de las estaciones.

