El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que tras falla eléctrica, se reanudó el servicio de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac.
Este viernes se reportó una falla eléctrica que llevó al cierre por cerca de una hora, de seis estaciones, por lo que solo operó del tramo de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.
Explicó que debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el servicio opera de manera provisional, las estaciones que no operan fue de Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente y Tezonco.
Por seguridad, el Metro exhortó a los ciudadanos a atender las indicaciones del personal del sistema, “por ningún motivo bajes a las vías. Nuestro equipo trabaja para restablecer el servicio a la brevedad”.
En redes sociales circulan imágenes de usuarios que tuvieron que bajar a las vías para poder salir de los trenes.
Afuera de las estaciones afectadas, la gente intentaba trasladarse como puede para llegar a sus destinos, ya que hasta el momento, no hay servicio de la RTP.
Hasta el momento, reportan alta afluencia de personas dentro de las estaciones.
