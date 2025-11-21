La tarde de este viernes, la alerta sísmica se activó en distintos puntos de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, donde vecinos y usuarios de redes sociales reportaron que la señal se escuchó pese a que no ocurrió ningún movimiento telúrico.

En redes sociales, algunas personas reportaron que la alarma se pudo escuchar en Ciudad Universitaria, Paseo Acoxpa y Plaza Lomas Estrellas, sitios que fueron evacuados sin que se registraran incidentes.

Se activó la alerta sísmica en Ciudad Universitaria pic.twitter.com/shHXEeoNQn — Fernanda Becerril (@ferbecec) November 21, 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que no ha registrado ningún sismo relevante en México que ameritara el alertamiento y reiteró que no opera ni es responsable de ninguna alerta sísmica.

El SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento. El SSN no opera ni es responsable de ninguna alerta sísmica. — Servicio Sismologico (@ssn_mx) November 21, 2025

El C5 de la Ciudad de México también aclaró que, desde su infraestructura, no se emitió ningún tipo de alertamiento y añadió que se mantiene atento a los reportes que ingresan a través del 911 y de sus redes sociales.

Informamos que por parte de la infraestructura del C5 CDMX no se ha emitido algún tipo de alertamiento. Nos mantenemos pendientes por #911CDMX y nuestras redes sociales. https://t.co/TvFs07k1a5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 21, 2025

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez también se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que la alerta sísmica sonó en algunas zonas de la demarcación, pero reiteró que no existe reporte de sismo por parte del SSN ni de SASMEX. Señaló que la administración local permanece atenta a los avisos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Los reportes sobre la activación se difundieron rápidamente en redes sociales, donde habitantes de ambas alcaldías compartieron fotos y comentarios para confirmar que la señal había sonado en distintos puntos al mismo tiempo.

