Un registrado la tarde de este viernes en la Súper Plaza Miramontes, ubicada sobre Eje 2 Oriente (Avenida Canal de Miramontes), en la colonia Los Girasoles, , movilizó a cuerpos de emergencia y obligó al desalojo inmediato del centro comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el , donde visitantes y locatarios observaron una columna de humo gris que salía del establecimiento.

Elementos de la Policía de Sector llegaron al sitio para coordinar la evacuación preventiva, mientras que equipos especializados trabajaron para contener el siniestro.

Al lugar acudieron vulcanos del cuerpo de bomberos, así como personal de Protección Civil y del ERUM, quienes confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas.

Las autoridades informaron que el incendio se originó en la campana de la cocina del restaurante, lo que generó la rápida propagación del humo.

