La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 22 de noviembre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.
En esas demarcaciones se prevén temperaturas de 4 a 6° Celsius, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del sábado.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
