Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevédespués del mediodía, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia, para este viernes 21 de noviembre en la .

Durante el día predominarán vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del sábado esté de fría a muy fría en el sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Lee también

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26° Celsius y mínima de 11°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]