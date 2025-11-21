La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia, para este viernes 21 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante el día predominarán vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del sábado esté de fría a muy fría en el sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26° Celsius y mínima de 11°C.

