Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025
La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano
Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia, para este viernes 21 de noviembre en la Ciudad de México.
Durante el día predominarán vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
Se espera que la madrugada del sábado esté de fría a muy fría en el sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.
En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26° Celsius y mínima de 11°C.
