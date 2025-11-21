Más Información
Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita
"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Riña con petardos entre dos grupos de estudiantes dentro de estación La Raza del Metro deja cuatro heridos
De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo
Una presunta riña entre dos grupos de estudiantes se registró la tarde del jueves dentro de la estación La Raza, de la Línea 3 del Metro, dejando un saldo de cuatro personas heridas.
Al parecer, durante la riña se habrían lanzado petardos dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial intervinieron en los hechos y lograron disuadir la confrontación, informó el STC.
Los jóvenes, al ver la presencia de la policía, escaparon rumbo a la Línea 5 del Metro.
Lee también: “No merecía morir en la calle después de haber trabajado toda su vida”; velan a Salvador, vecino desalojado del edificio Cuba número 11
Por esta pelea, cuatro adolescentes presentaron lesiones, tres de ellos recibieron atención médica de parte del personal de Seguridad Industrial y se retiraron por su cuenta ya que no ameritaron traslado a un hospital.
Tras activar el protocolo de seguridad, la situación fue controlada, aseguró el Sistema Metro.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]