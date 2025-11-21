Riña con petardos entre dos grupos de estudiantes dentro de estación La Raza del Metro deja cuatro heridos

Una presunta riña entre dos grupos de estudiantes se registró la tarde del jueves dentro de la estación La Raza, de la Línea 3 del Metro, dejando un saldo de cuatro personas heridas.

Al parecer, durante la riña se habrían lanzado petardos dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Decenas de Usuarios Corriendo después del ataque con explosivos 🧨💥 dentro de las Instalaciones del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Elementos de la Policía Bancaria e Industrial intervinieron en los hechos y lograron disuadir la confrontación, informó el STC.

Los jóvenes, al ver la presencia de la policía, escaparon rumbo a la Línea 5 del Metro.

Por esta pelea, cuatro adolescentes presentaron lesiones, tres de ellos recibieron atención médica de parte del personal de Seguridad Industrial y se retiraron por su cuenta ya que no ameritaron traslado a un hospital.

Tras activar el protocolo de seguridad, la situación fue controlada, aseguró el Sistema Metro.

