¿Buscas qué hacer el fin de semana en CDMX? Te proponemos 5 actividades. Prepárate para entrar a cuartos inmersivos, catar miel o vino, y relajarte profundamente en el Bosque de Chapultepec.

Cata de vinos en Alma Café

Aunque Alma Café es un establecimiento especializado en café de altura, también ofrece una amplia selección de cervezas artesanales y vinos mexicanos, motivo por el que constantemente organiza catas especiales.

El fin de semana (sábado 22), prepara el paladar y lánzate a esta pequeña pero coqueta cafetería en la Narvarte Poniente, y disfruta de 3 etiquetas (blanco, rosado y tinto), cada una proveniente de una región distinta.

Fotos: Alma Café

La experiencia incluye charla informativa sobre los perfiles de los vinos y sus lugares de origen.

Comenzará a las 12:00 p.m.

Tiene un costo de $975 pesos por persona. Incluye maridaje con botana.

Más información en la página de Fever.

Sesión de cuencos tibetanos en Chapultepec

¿Suficiente estrés en el trabajo o en la escuela? El ‘clásico’ de la CDMX, el Bosque de Chapultepec, será tu lugar preferido este fin de semana, especialmente por su relajante sesión de cuencos tibetanos.

En la explanada del Jardín Botánico, los musicoterapeutas de Estampas Sonoras te ayudarán a estar en tu centro mediante el sonido de estos instrumentos de origen asiático.

Lee también: Lánzate al festival Gatotitlán en el Panteón de San Fernando

La actividad se llevará a cabo el sábado 22 a partir de las 12:00 p.m.

No tiene costo, aunque es necesario llevar un tapete.

Más información en Facebook: ‘Bosque de Chapultepec’.

Reapertura de la Sala de Orientación en el Museo de Antropología

Pasear por el Museo Nacional de Antropología siempre es una buena idea, y este fin de semana te proponemos visitar la remodelada Sala de Orientación, que se convirtió en una especie de experiencia inmersiva.

Las paredes y pisos de su escenario principal funcionan como lienzo para proyecciones con video mapping. Hay una parte que funciona como maqueta 3D, donde se proyectan imágenes que relatan la historia de Mesoamérica y el contenido más destacado del museo.

Foto: Museo Nacional de Antropología

Abre el sábado y domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Hay funciones en español cada 2 horas desde las 10:00 a.m.

La entrada al museo es de $100 pesos por adulto y gratuita para menores de 13 años, personas con discapacidad, estudiantes y profesores y adultos mayores. Los domingos es gratis.

Más información en el sitio web: mna.inah.gob.mx

Cata de miel en la colonia Juárez

A unos pasos del Museo de Cera en la colonia Juárez está el showroom de Mielosa, una marca que practica la apicultura sostenible y produce miel de manera artesanal.

Este es el lugar idóneo para probar buena miel en la CDMX, sobre todo el fin de semana, cuando ofrece catas de 5 diferentes tipos de miel (con diversos aromas, texturas, colores y sabores) y una charla sobre las abejas y su importancia en la naturaleza.

Fotos: Mielosa

La experiencia está disponible el sábado 22 y domingo 23 de noviembre a partir de las 11:00 a.m.

Tiene un costo de $850 pesos por persona e incluye brunch y una copa de hidromiel.

Lee también: Cuándo estará 31 Minutos en el Teatro Metropólitan

Más información en Instagram: @mielosamx

Experiencia inmersiva en Barco Utopía

Al oriente de la CDMX, Iztapalapa es hogar del Barco Utopía, un centro cultural en forma de embarcación,con una sala inmersiva que, desde hace algunos días, estrenó una nueva experiencia llamada ‘México Único: Rasgos de nuestra megadiversidad’.

La exhibición muestra imágenes de la flora, fauna y paisajes mexicanos en un formato 360°.

Foto: Barco Utopía Ciudad de México

El acervo digital proviene del concurso organizado por la asociación civil Pronatura México, cuyo objetivo es mostrar la riqueza natural de nuestro territorio.

Abrirá el sábado y domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es libre.

Más información en Facebook: ‘Barco Utopía Ciudad de México’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters