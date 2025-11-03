Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de politizar asesinato de Carlos Manzo; es porque no quiere pagar impuestos, dice

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

“Hay que estar un paso adelante de la delincuencia”: entrevista a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Carlos Manzo, víctima en un municipio que lleva 15 años en el top de violencia estatal

Kholm, Afganistán. Al menos 20 personas murieron y 534 resultaron heridas en un de magnitud 6,3 que azotó el lunes el norte de , dos meses después de un mortífero sismo en el este del país, informaron las autoridades.

El sismo ocurrió alrededor de la 01:00 local (20:30 GMT del domingo) con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el (USGS).

"Todas las casas quedaron destruidas y hubo heridos", declaró a AFP Ahmad Khan, residente de la aldea de Tashqurghan, en el distrito de Kholm, mientras la gente buscaba entre los escombros.

"Pedimos al gobierno que nos ayude con la reconstrucción", agregó.

En las provincias de Samagan y Balkh, "534 personas resultaron heridas y más de 20 mártires fueron trasladados a hospitales", indicó Sharafat Zaman, portavoz del .

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Catástrofes de Afganistán (Andma), la mayoría de las víctimas se encontraban en Samangan y entre los heridos hay 25 en estado grave.

En Mazar-i-Sharif, gran ciudad del norte del país en la región de Balkh, la mezquita azul, una del siglo XV con vibrantes azulejos, resultó dañada por el terremoto.

Partes de la estructura del conocido templo, uno de los pocos sitios turísticos de , se desprendió, en especial uno de los minaretes, observó un periodista de AFP.

El Ministerio de Información y Cultura indicó que iba a tomar "inmediatamente las medidas necesarias para evaluar los deños y repararlos".

"Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes ", declaró en X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, y precisó que había ordenado distribuir ayuda.

Corte de electricidad

El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto la carretera principal entre Mazar-i-Sharif y Kholm, bloqueada por deslizamientos de tierra.

Sin embargo, aún es necesario restablecer el en varias provincias tras los daños sufridos por las líneas eléctricas procedentes de Uzbekistán, informó la empresa eléctrica pública Dabs.

Las réplicas del se sintieron incluso en la capital, Kabul, de acuerdo con reporteros de AFP en la ciudad.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2 mil 200 personas y dejando más de 4 mil heridos, según las autoridades talibanas.

Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 221 mil personas siguen teniendo una "necesidad urgente" de ayuda en el este y, según el , el terremoto de agosto causó daños en edificios e infraestructuras por valor de 183 millones de dólares.

"Miedo e incertidumbre"

"A medida que bajan las temperaturas, miles de niños del este del país, devastado por el sismo, se enfrentan al invierno con tiendas de campaña como única protección contra la lluvia y la nieve", alertó el luesn Samira Sayed Rahman, de la oenegé Save the Childrem, que dijo haber desplegado un equipo en Samangan.

"Y ahora, familias en el norte también viven con miedo e incertidumbre tras el último terremoto de gran intensidad", agregó.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con , en 2023, que dejó más de mil 500 muertos y destruyó más de 63 mil viviendas.

La y organismos de socorro han advertido que el hambre está aumentando en Afganistán, cuya población sufre una agravada por la sequía y el colapso económico.

