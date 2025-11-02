Más Información

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

“Cada red que quitamos es una oportunidad para la vaquita”

“Cada red que quitamos es una oportunidad para la vaquita”

Prevalece contaminación en ríos y arroyos del país

Prevalece contaminación en ríos y arroyos del país

Con velas y flores, honra a los olvidados en los cementerios

Con velas y flores, honra a los olvidados en los cementerios

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

Kingston. Al menos 28 personas han muerto en por el paso del , que impactó en la isla como categoría 5 y causó daños devastadores, según confirmó este domingo el Gobierno.

La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó en un comunicado que aún están verificando "informes adicionales sobre posibles muertos".

La última cifra de ofrecida por las autoridades era de 19, pero esto, datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el .

Lee también

Residentes caminan por una calle destruida en Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. Foto: AP
Residentes caminan por una calle destruida en Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. Foto: AP

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la de sus seres queridos", expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota.

La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud coordinan el proceso de ry verificación.

El Gobierno de Jamaica afirmó que proporcionará más información a medida que avance la verificación y las operaciones de en los próximos días.

Lee también

Viviendas inundadas se observan en el barrio de Howard Acres, en St. Elizabeth, tras el paso del huracán Melissa en Jamaica, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP
Viviendas inundadas se observan en el barrio de Howard Acres, en St. Elizabeth, tras el paso del huracán Melissa en Jamaica, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

El oeste de la isla, donde tocó tierra el huracán, es el área más damnificada, en concreto los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James.

En Black River, la capital de Saint Elizabeth, está previsto que comiencen en esta jornada los trabajos para establecer un hospital de campaña, una medida que se va a tomar asimismo en los próximos días en otras zonas afectadas.

Melissa causó en Jamaica daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica como hospitales y carreteras, dejando comunidades destruidas y aisladas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda