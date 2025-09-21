Más Información

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se mantiene en 27 el número de fallecidos tras la volcadura y posterior explosión de una pipa que transportaba Gas LP en el , en Iztapalapa.

Asimismo, en su corte matutino, la dependencia capitalina detalló que 18 personas continúan hospitalizadas y otras 39 ya fueron dadas de alta.

Lee también

Entre las personas que perdieron la vida se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la “abuela heroína” por haber salvado a su nieta , quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

