Jazlyn Azuleth, de dos años, una de las sobrevivientes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención médica especializada, confirmó la Secretaría de Salud de la CDMX.

Se trata de la nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció el pasado viernes 12 de septiembre, y que se volvió viral en los medios de comunicación tras haber protegido a su pequeña nieta durante el accidente.

En un comunicado, la dependencia precisó que este traslado se logró en conjunto con la fundación Michou y Mau, e indicó que la menor viajó en compañía de su mamá “lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación”.

“Reconocemos el trabajo de la Fundación Michou y Mau y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su compromiso y generosidad en favor de las niñas y niños que más lo necesitan. Su apoyo es un ejemplo de solidaridad que salva vidas y brinda esperanza a las familias mexicanas. Asimismo, informamos que continuamos trabajando conjuntamente para lograr el traslado de más menores al Shriners Hospitals for Children, con apoyo de la Fundación mexicana”, detalló la dependencia.

Más temprano, la fundación Michou y Mau, emitió un comunicado en el que dio a conocer que la pequeña sería trasladada a Shriners Hospital for Children, en compañía de un familiar.

“Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI, a las autoridades federales y de la Ciudad de México por su apoyo para que nuestro equipo médico lograra valorar el caso de la menor, así como al equipo médico qué se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere”, indicó la fundación.

aov