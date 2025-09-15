La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, una de las víctimas de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, será trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, para recibir atención médica especializada en quemaduras.

La organización agradeció al Centro Médico Nacional Siglo XXI por las facilidades otorgadas para la valoración del caso y al equipo médico que ya se encuentra preparado en Estados Unidos para brindar la atención inmediata que requiere la menor.

“Continuaremos con nuestra labor de apoyar a niñas, niños y adolescentes que requieran de nuestros servicios”, destacó la Fundación, que desde hace más de dos décadas canaliza a pacientes pediátricos con quemaduras graves hacia hospitales de alta especialidad.

La institución también reiteró su disposición, junto con Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas, para coordinar con autoridades federales, estatales y padres de familia el traslado de menores de edad afectados en la explosión, siempre que cumplan con los criterios médicos requeridos.

