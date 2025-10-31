Más Información

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Pelean Cártel de Sinaloa y Jalisco el Pacífico

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Mostrarán su arte en el Desfile de Día de Muertos

Kingston/San Juan.- Por lo menos 19 personas han muerto en debido al paso del devastador , que impactó la isla como categoría 5 causando inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información, Dana Morris Dixon, informó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Las autoridades recuperaron hasta ahora ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, detalló Morris Dixon a los medios locales.

Van al menos 50 muertos tras el paso de "Melissa" por el Caribe

"Melissa" se "alejaba rápidamente" de Bermudas este viernes después de haber provocado al menos una cincuentena de muertos a su paso por el Caribe con una fuerza inusual.

La peor tormenta que ha azotado las islas caribeñas en casi un siglo pierde fuerza y se espera que alcance a última hora del viernes el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá degradada a "ciclón extratropical", informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín. *Con información de AFP.

