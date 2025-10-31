Kingston/San Juan.- Por lo menos 19 personas han muerto en Jamaica debido al paso del devastador huracán "Melissa", que impactó la isla como categoría 5 causando inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información, Dana Morris Dixon, informó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Las autoridades recuperaron hasta ahora ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, detalló Morris Dixon a los medios locales.

Lee también "Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Van al menos 50 muertos tras el paso de "Melissa" por el Caribe

"Melissa" se "alejaba rápidamente" de Bermudas este viernes después de haber provocado al menos una cincuentena de muertos a su paso por el Caribe con una fuerza inusual.

La peor tormenta que ha azotado las islas caribeñas en casi un siglo pierde fuerza y se espera que alcance a última hora del viernes el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá degradada a "ciclón extratropical", informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín. *Con información de AFP.

mcc