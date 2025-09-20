Más Información

El presidente de Estados Unidos, , amenazó el sábado a Afganistán con un castigo no especificado si el país controlado por los talibanes no “devuelve la”.

“Estamos hablando con Afganistán. La queremos de vuelta y la queremos pronto, de inmediato. Si no lo hacen, descubrirán lo que voy a hacer”, amagó durante un mensaje a los .

Antes, posteó en su plataforma Truth Social que “si Afganistán no devuelve la Base Aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos de América, ¡¡¡COSAS MALAS VAN A PASAR!!!”.

Un soldado afgano en la base aérea de Bagram. Foto: Zakeria Hashimi. AFP
Un soldado afgano en la base aérea de Bagram. Foto: Zakeria Hashimi. AFP

La amenaza se produce apenas días después de que planteara la idea de que Estados Unidos recupere el control de la base durante una visita oficial al Reino Unido.

Bagram, la mayor base aérea de Afganistán, fue una pieza clave en la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los talibanes, cuyo gobierno fue derrocado por Washington tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones han planteado repetidamente acusaciones de abusos sistemáticos de derechos humanos por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagram, especialmente en relación a los detenidos en la guerra.

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia para conmemorar el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el jueves 11 de septiembre de 2025, en el Pentágono en Washington. Foto: AP
El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia para conmemorar el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el jueves 11 de septiembre de 2025, en el Pentágono en Washington. Foto: AP

Trump a menudo ha lamentado la pérdida de acceso a Bagram, destacando su cercanía respecto a China, pero el jueves fue la primera vez que hizo público que estaba trabajando en el asunto.

"Estamos intentando recuperarla, por cierto, eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros", dijo Trump en una conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron caóticamente de Bagram en julio de 2021 como parte de un acuerdo de paz negociado por Trump, mientras los talibanes tomaban control de vastas áreas de Afganistán antes de finalmente tomar control de todo el país.

Trump ha criticado repetidamente la pérdida de la base desde que volvió al poder en enero, así como el manejo que hizo su predecesor Joe Biden de la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

El republicano también se ha quejado de la creciente influencia de China en Afganistán.

Más tarde el sábado, periodistas le preguntaron en la Casa Blanca si estaba considerando enviar tropas estadounidenses para recuperar Bagram.

"No hablaremos de eso, pero ahora estamos hablando con Afganistán, y la queremos de vuelta y la queremos pronto, de inmediato. Y si no lo hacen, ustedes van a descubrir lo que haré", dijo Trump.

