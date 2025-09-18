Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Canadá y México necesitan trabajar en equipo frente a Trump, afirman expertos ante reunión Carney-Sheinbaum

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Aylesbury.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está intentando recuperar el control de la base aérea afgana de Bagram, destacando su interés estratégico.

"Se la dimos por nada. Por cierto, estamos tratando de recuperarla. (...) Estamos tratando de recuperarla porque ellos necesitan cosas de nosotros. Una de las razones por las que la queremos de vuelta es que está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares", dijo en rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Los talibanes tienen el control de ese aeródromo desde la salida estadounidense de Afganistán en 2021.

Esa base aérea, que las fuerzas estadounidenses entregaron en ese momento a las fuerzas armadas afganas, fue clave en la estrategia militar de Washington durante dos décadas de conflicto como centro de los ataques aéreos contra los talibanes.

El cambio de manos en su control tuvo lugar en un momento muy crítico para Afganistán a causa de la retirada de las tropas internacionales y una escalada de los ataques talibanes. En su momento fue la mayor base de las fuerzas extranjeras en el país asiático.

