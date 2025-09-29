Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Las autoridades talibanas impusieron este lunes una interrupción nacional a las telecomunicaciones, semanas después de que cortaran multitud de cables de fibra óptica en varias provincias para evitar el "vicio".

El nivel de conectividad era menor al 1% de los niveles normales, según Netblocks, una organización que supervisa la gobernanza y la ciberseguridad en el mundo, que aludió a un "apagón total".

Minutos antes de que esto ocurriera, un funcionario gubernamental, que pidió el anonimato, dijo a AFP que el corte duraría "hasta nueva orden".

Lee también

"Se va a cortar [la conexión], ocurrirá de forma gradual esta noche, se apagarán 8 mil o 9 mil nodos de telecomunicaciones", agregó.

"No hay ninguna otra manera o sistema de comunicarse... el sector bancario, las aduanas, todo en el país se verá afectado", explicó.

AFP perdió el contacto con su oficina de Kabul, alrededor de las 17H45 (13H15 GMT), incluida la conexión por celular.

Las autoridades talibanas de Afganistán emprendieron una campaña contra internet a principios de mes y cortaron la conexión en varias provincias.

Lee también

"Un apagón nacional de las telecomunicaciones está ocurriendo ahora", indicó Netblocks, que apuntó que el incidente "parece concordar con la desconexión intencionada del servicio".

El 16 de septiembre, Attaullah Zaid, portavoz provincial de Balkh, en el norte, indicó en redes sociales que la medida "se tomó para evitar el vicio" pero que se pondrían en marcha "opciones alternativas para suplir las necesidades de conectividad".

En aquel entonces, periodistas de AFP constataron las mismas restricciones en las provincias de Badakhshan y Takhar, también en el norte, y en las sureñas Kandahar, Helmand, Nangarhar y Uruzgan.

En 2024, el gobierno talibán había promocionado la red de fibra óptica como una "prioridad" para acercar el país al resto del mundo y sacarlo de la pobreza.

Desde que regresaron al poder en 2021, los talibanes impusieron numerosas restricciones, de acuerdo con su rigurosa interpretación de la ley islámica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?