Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán la noche del domingo, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo en Kholm, cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS. Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según corresponsales de la AFP.

