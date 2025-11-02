Más Información
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia
García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"
VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos
En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia
Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán la noche del domingo, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo se produjo en Kholm, cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS. Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según corresponsales de la AFP.
