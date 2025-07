Sheinbaum: la próxima semana se podría firmar acuerdo de seguridad con EU; se respetará la soberanía y el territorio, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es posible que la próxima semana se firme el acuerdo de seguridad con el Gobierno de Estados Unidos.

La Mandataria federal indicó que en la conversación que sostuvo esta mañana con Donald Trump, donde se acordó aplazar por 90 días la imposición de aranceles a productos mexicanos, estuvo presente Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EU, quien confirmó que está listo el acuerdo para ser firmado por ambos gobiernos.

"Estaba presente el secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio), entonces yo le dije `tenemos un acuerdo prácticamente para firma porque ya terminamos la negociación´. Entonces el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio: `¿es así?´, y Marco Rubio le dijo: `Sí, en efecto es así.

"En la siguiente semana yo creo que se va a firmar ya al acuerdo. Entonces digamos eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad", dijo.

" ¿Quién firmara el acuerdo?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Todavía no está ni fecha, ni día, lo que sí les puedo decir es que está prácticamente terminado el acuerdo", contestó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que el primer punto de este próximo acuerdo contiene los ejes que ha planteado el Gobierno de México, que son: respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto al territorio y colaboración.

"Y a partir de ahí, pues ya se establece como trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México, cómo colaborar en la frontera norte entre nuestras áreas, cómo colaborar en temas de inteligencia, por ejemplo, información que ellos tiene que puedan proporcionar a México o que nosotros tengamos que proporcionamos Estados Unidos".

En septiembre iniciará campaña contra metanfetaminas

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en la conversación con Donald Trump también se habló de la campaña que impulsa el Gobierno de México contra el consumo de fentanilo, y próximamente, adelantó, contra el consumo de metanfetaminas, y la cual iniciará en septiembre próximo.

La Mandataria federal aseguró que su homólogo se mostró interesado en esta campaña.

"También hablamos, y por cierto este tema también se tocó en la llamada, de lo que significa la atención para evitar el consumo de drogas. Al final de la llamada hablamos nuevamente de la campaña.

"Me preguntó (Donald Trump) que cómo creía yo que eran los impactos de la campaña. Yo le comenté que no solamente era la campaña en medios, sino lo que estamos haciendo en las escuelas, en secundaria y en preparatorias. Le interesó mucho y le dije que vamos ahora a una campaña, no solo contra el consumo de fentanilo, sino de metanfetaminas, que es la siguiente parte de la campaña que va a iniciar en septiembre", detalló.

