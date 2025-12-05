Moscú.— Mientras negociadores de Estados Unidos y Ucrania se reunían en Florida, el presidente ruso, Vladimir Putin, advertía que se quedará con la región oriental de Donetsk, así sea por la fuerza.

Durante una entrevista con la televisora India Today, previo al inicio, ayer, de su visita a Nueva Delhi, Putin enfatizó que Rusia cumplirá los objetivos que se ha propuesto y tomará toda la región oriental de Donetsk. “Todo se reduce a una cosa: o recuperamos estos territorios por la fuerza , o eventualmente las tropas ucranianas se retiran”, dijo.

Actualmente, Rusia controla 85% del Donbás. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha descartado la posibilidad de ceder territorio.

Putin también dijo que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin.

El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto en marcha el esfuerzo diplomático más intenso para detener los combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre su vecino hace casi cuatro años. Pero la iniciativa de paz se ha topado una vez más con demandas difíciles de conciliar, especialmente en lo relativo a si Kiev debe ceder territorio a Moscú y cómo puede mantenerse a salvo de una futura agresión rusa.

Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos de esta semana, que duraron cinco horas, fueron “necesarias” y “útiles”, pero también “un trabajo difícil”. El líder ruso elogió los esfuerzos de paz de Trump, señalando que “lograr consenso entre partes en conflicto no es tarea fácil”. Ayer mismo, el Departamento del Tesoro levantó, hasta el 29 de abril, algunas sanciones económicas contra la petrolera Lukoil fuera de Rusia.

En tanto, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, acusó al Reino Unido y la Unión Europea (UE) de “socavar de manera constante y deliberada” los esfuerzos para lograr una solución al conflicto en Ucrania. “Vemos una preparación deliberada de la economía, la sociedad y la planificación militar para una confrontación armada inevitable con Rusia”, indicó.

El emisario de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, se reunieron ayer cerca de Miami con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov. Es la tercera vez en dos semanas que se encuentran. “Nuestra tarea es saber qué se dijo en Rusia y qué razones ha encontrado Putin para prolongar la guerra”, dijo anoche el presidente ucraniano. Agencias