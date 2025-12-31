La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló la clausura temporal del proyecto “Ciudad Maderas Península II” ubicado en Chelém, Yucatán, la cual solo representa menos del 0.12% de un desarrollo cuya extensión total es de más de 5.5 millones de metros cuadrados.

La autoridad ambiental aclaró que la actuación de la Profepa corresponde a una clausura temporal parcial, limitada exclusivamente a una superficie de 6 mil 183 metros cuadrados, localizada fuera del polígono autorizado de la Fase II del proyecto.

Esta superficie, detalló, representa menos del 0.12 % de un desarrollo cuya extensión total es de más de 5.5 millones de metros cuadrados.

Aclaró que el proyecto no se encuentra clausurado en su totalidad, ni se ha ordenado la suspensión general de las actividades del desarrollo.

La medida se circunscribe únicamente a las áreas específicas donde se identificaron observaciones, mientras que el resto del proyecto continúa operando conforme a los resolutivos y autorizaciones ambientales vigentes.

Destacó que desde el inicio de la diligencia, la empresa desarrolladora ha mantenido una actitud de colaboración plena y transparente con la autoridad, atendiendo los requerimientos técnicos y administrativos, y trabajando en la implementación de acciones correctivas que permitan subsanar las observaciones señaladas, conforme a la legislación ambiental aplicable.