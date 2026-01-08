Ciudad Victoria. - Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se instaló el Comando Estatal de Seguridad en Salud para establecer líneas estratégicas, operativas y técnicas y garantizar la protección integral de la salud de las personas asistentes, residentes y participantes en el Mundial de Futbol 2026.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, presidió la reunión en la que participó el delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado Médico del ISSSTE, Iván Cortina Beltrán; del IMSS -Bienestar, José Flores Romero; entre otros funcionarios, con el fin de reforzar las acciones sanitarias.

“Este Comando operará como un mecanismo de organización y respuesta que permitirá integrar información, definir responsables, activar protocolos y sostener canales únicos de comunicación para actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier eventualidad sanitaria que se pudiera presentar antes, durante y después del evento”, explicó Hernández Navarro.

Lee también Mundial 2026: Sheinbaum no descarta reunión con Trump con motivo del evento; pide esperar definición sobre el T-MEC

Dijo que Tamaulipas avanza en la alineación de su preparación estatal con las estrategias nacionales de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como son este tipo de eventos masivos, priorizando la protección de la salud de la población y de quienes transiten o visiten la entidad durante el periodo mundialista.

El Comando Estatal de Seguridad en Salud rumbo al Mundial de Futbol 2026 está conformado por representantes de las instituciones prestadoras de atención médica en la entidad y por áreas clave de salud colectiva para asegurar una coordinación interinstitucional más ágil para la atención de incidencias, desde urgencias y brotes, hasta contingencias de mayor complejidad.

Entre sus funciones se contempla el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, mecanismos de alertamiento temprano, rutas de referencia y contrarreferencia para la atención inmediata, así como acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl