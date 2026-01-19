El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) exigió la localización y presentación con vida de Víctor Alberto Moreno Tello, ex síndico municipal del ayuntamiento de Loma Bonita, y quien lleva más de dos años víctima de desaparición.

La organización, mediante un comunicado, demandó una investigación que dé con los responsables materiales e intelectuales de su desaparición forzada.

Víctor Alberto Moreno desapareció el 28 de junio de 2023 alrededor de las 11:30 horas de la mañana en el centro de Loma Bonita, una población de la región de la Cuenca del Papaloapan.

El ex funcionario municipal se encontraba en un taller de talachería que se encuentra sobre el bulevar 16 de septiembre, a donde acudió para cambiar las balatas de una camioneta marca Toyota Highlander modelo 2016, y estaba acompañado de la entonces regidora de Obras Públicas de Loma Bonita, Felisa del Carmen Miranda Pacheco.

De acuerdo con la Cedhapi, Víctor Alberto Moreno y Felisa del Carmen Miranda pretendían dirigirse a una comunidad por motivos de trabajo, pero un hombre tocó el cristal de la ventana de la camioneta y lo obligó a salir de ella, y se lo llevó por la fuerza.

La regidora de Obras Felisa del Carmen Miranda inmediatamente informó al entonces presidente municipal de Loma Bonita, Luciano Sánchez Gama, “sin que éste haya hecho absolutamente nada para poder localizarlo”.

Posteriormente, los familiares de Víctor Alberto Moreno informaron de la desaparición forzada del ex Síndico; pero hasta la fecha no hay ningún avance en las investigaciones.

“Esta desaparición fue efectuada por grupos delictivos de la zona con aquiescencia del presidente municipal de Loma Bonita y de las autoridades estatales; han transcurrido más de dos años y medio sin que se haya efectuado una debida búsqueda”, denunció el Cedhapi.

