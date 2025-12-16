Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Autoridades de la realizaron la primera jornada de en la barranca de Tarango, en una acción que se desarrollará a lo largo de la semana.

En la exploración participaron aproximadamente , entre ellas, elementos de la Dirección de Servicios Urbanos y la Jefatura de Oficina del Alcalde, así como de la Unidad de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil local, informó la alcaldía.

Alcaldía Álvaro Obregón realiza la primera jornada de búsqueda de personas en la barranca de Tarango. Foto: Especial.
Alcaldía Álvaro Obregón realiza la primera jornada de búsqueda de personas en la barranca de Tarango. Foto: Especial.

Lee también:

También apoyó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, de Policía de Investigación, del Heroico Cuerpo de Bomberos, del ERUM, de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

La alcaldía Álvaro Obregón aseguró que el rastreo de personas en la barranca se hará del 16 al 19 de diciembre.

El despliegue de este martes se hizo en coordinación entre el Grupo de Búsqueda de Personas de Álvaro Obregón, la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina y familias buscadoras, detalló la demarcación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]