Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón realizaron la primera jornada de búsqueda de personas en la barranca de Tarango, en una acción que se desarrollará a lo largo de la semana.

En la exploración participaron aproximadamente 130 personas, entre ellas, elementos de la Dirección de Servicios Urbanos y la Jefatura de Oficina del Alcalde, así como de la Unidad de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil local, informó la alcaldía.

Alcaldía Álvaro Obregón realiza la primera jornada de búsqueda de personas en la barranca de Tarango. Foto: Especial.

También apoyó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, de Policía de Investigación, del Heroico Cuerpo de Bomberos, del ERUM, de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

La alcaldía Álvaro Obregón aseguró que el rastreo de personas en la barranca se hará del 16 al 19 de diciembre.

El despliegue de este martes se hizo en coordinación entre el Grupo de Búsqueda de Personas de Álvaro Obregón, la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina y familias buscadoras, detalló la demarcación.

