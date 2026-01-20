Más Información

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó la captura de integrantes de una que operaba en el municipio de Cajeme, presuntamente relacionada con diversos delitos de alto impacto, entre ellos la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de .

De acuerdo con la autoridad, las detenciones se realizaron como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y operativos tácticos coordinados a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), desarrollados entre el 15 y el 18 de enero de 2026.

Las acciones incluyeron detenciones en flagrancia y diligencias de cateo en distintos puntos del municipio.

Durante los operativos se logró el aseguramiento de seis armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, droga, vehículos con reporte de robo y equipo táctico, debilitando de manera directa la capacidad operativa del grupo delictivo.

Las investigaciones de la FGJE establecen que esta célula estaría vinculada con varios y privaciones ilegales de la libertad ocurridos recientemente en Ciudad Obregón, así como otros hechos delictivos que han impactado la seguridad en la región.

Como resultado, se cuenta con múltiples personas detenidas, además de órdenes de aprehensión vigentes y otras en proceso, lo que permitió desarticular el núcleo operativo del grupo criminal y avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la individualización de responsabilidades penales.

El grupo criminal podría estar relacionado con de la libertad y cuatro homicidios.

La Fiscalía señaló que, conforme a los tiempos y etapas del proceso penal y sin afectar el debido proceso, se informará oportunamente sobre las detenciones y los avances de las investigaciones relacionadas con estos y otros delitos.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de combatir de manera frontal a los generadores de violencia, fortalecer las investigaciones hasta su total esclarecimiento y garantizar justicia para las víctimas, con el objetivo de restablecer la seguridad y la paz en Cajeme y en toda la entidad.

