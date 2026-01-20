Más Información

Matlalohcan, Tlax.- En la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, municipio de Tetla, , la población está en alerta por una enfermedad que, según sabían, estaba controlada y extinta, pero en este 2026 los sorprendió con un brote.

En esta localidad tlaxcalteca, la Secretaría de Salud local (Sesa) confirmó que dos habitantes, uno hombre de 31 años y una niña de seis, dieron positivo al virus que provoca la enfermedad del . Ambos pacientes se recuperan de la enfermedad viral.

Pero la secretaría estima que hay, por lo menos, otros 70 ciudadanos, entre hombres y mujeres adultos y menores de edad, que son susceptibles a desarrollar la enfermedad tras haber tenido contacto con los dos casos ya confirmados.

Personal medico aplica vacunas contra sarampión en Tlaxcala (20/01/2026). Foto: Especial
Lee también

La población, así como todas las autoridades que integran el sector salud, están en alerta. Los primeros toman las acciones necesarias para evitar contraer el virus, y los segundos responden con estrategias de protección de la salud pública.

"Sí nos preocupa, estamos en alerta, porque era una enfermedad que estaba controlada y ahora ya hay un brote", dijo doña Mariana, habitante de Plan de Ayala, quien acudió a una consulta médica en la unidad de salud del IMSS-Bienestar de esta población.

Su esposo, don Guillermo, asegura que tiene todas sus vacunas, pero aún así, considera importante protegerse. Por ello también acudió a vacunarse.

Lee también

“Nos preocupa porque dicen que viene pegando la enfermedad. Ahorita ya está el brote de nuevo y pues no queda más que prevenir, pero vamos a tomar precauciones porque es necesario tener nuestras vacunas para prevenirnos y cuidarnos”, apuntó.

Tras considerar que Tlaxcala registra un brote de sarampión, la Sesa emprendió una campaña de vacunación tanto en campo como en todas las unidades de salud del sector público. Y Matlalohcan fue una de las localidades prioritarias porque ahí radican los dos pacientes positivos a sarampión.

El sarampión vuelve y pone en alerta a una comunidad de Tlaxcala (20/01/2026). Foto: Especial
La población respondió al llamado de las autoridades de acudir a vacunarse contra el sarampión, sobre todos aquellos hombres y aquellas mujeres que no cuentan con el cuadro completo de vacunas desde que eran niños.

Lee también

Tal como lo hizo don Juanuncio Hernández, quien a sus 55 años decidió vacunarse, a pesar de que cuando era niño sí le suministraron la vacuna.

“Lo hago por seguridad porque nos informan que ya detectaron algunos casos de sarampión; ahorita a todo el pueblo lo están vacunado y por eso acudimos para cooperar con la seguridad”, señaló en entrevista.

En San Bartolomé Matlalohcan, la vida comunitaria transcurre con normalidad, pero los habitantes saben que deben vacunarse y que hay una alerta por un brote de sarampión.

Lee también

“Yo a mis 55 años nunca había visto una enfermedad de esta, de viruela sí, pero de sarampión no. Y ahorita hay que protegernos por todos los habitantes y por toda la gente”, acotó.

La Sesa instaló macrocentros de vacunación urbanos en los municipios Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco, Huamantla, Nativitas y Calpulalpan. Además, en todos los centros de salud hay dosis de vacunas contra covid-19, influenza y sarampión.

En el centro de vacunación de Apizaco, el enfermero José Antonio Carmín explicó que contener un brote severo de sarampión depende de que la población acuda a aplicar sus si es que no cuenta con el esquema completo.

Lee también

Aplican dosis de vacuna contra sarampión (20/01/2026). Foto: Especial
Y así lo hicieron, decenas de hombres y mujeres hacen fila para aplicarse la vacuna.

“La gente está respondiendo, y puede ser que ya haya necesidad de seguir aplicando la vacuna, como puede ser que siga el rebrote y nos vamos a alargar hasta cubrir”, señaló.

“Este tipo de enfermedades es por personas que viajan o personas que fuera del país hayan contraído la enfermedad y entonces otra vez va a estar el rebrote”.

