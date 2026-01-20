Matlalohcan, Tlax.- En la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, municipio de Tetla, Tlaxcala, la población está en alerta por una enfermedad que, según sabían, estaba controlada y extinta, pero en este 2026 los sorprendió con un brote.

En esta localidad tlaxcalteca, la Secretaría de Salud local (Sesa) confirmó que dos habitantes, uno hombre de 31 años y una niña de seis, dieron positivo al virus que provoca la enfermedad del sarampión. Ambos pacientes se recuperan de la enfermedad viral.

Pero la secretaría estima que hay, por lo menos, otros 70 ciudadanos, entre hombres y mujeres adultos y menores de edad, que son susceptibles a desarrollar la enfermedad tras haber tenido contacto con los dos casos ya confirmados.

Personal medico aplica vacunas contra sarampión en Tlaxcala (20/01/2026). Foto: Especial

Lee también Mara Lezama asiste al FITUR2026 en Madrid, España; destaca al Caribe mexicano como la "Capital Mundial de las Vacaciones"

La población, así como todas las autoridades que integran el sector salud, están en alerta. Los primeros toman las acciones necesarias para evitar contraer el virus, y los segundos responden con estrategias de protección de la salud pública.

"Sí nos preocupa, estamos en alerta, porque era una enfermedad que estaba controlada y ahora ya hay un brote", dijo doña Mariana, habitante de Plan de Ayala, quien acudió a una consulta médica en la unidad de salud del IMSS-Bienestar de esta población.

Su esposo, don Guillermo, asegura que tiene todas sus vacunas, pero aún así, considera importante protegerse. Por ello también acudió a vacunarse.

Lee también EU realiza detonaciones controladas por construcción de muro fronterizo con Ciudad Juárez; acción ocurre a un año de la presidencia de Trump

“Nos preocupa porque dicen que viene pegando la enfermedad. Ahorita ya está el brote de nuevo y pues no queda más que prevenir, pero vamos a tomar precauciones porque es necesario tener nuestras vacunas para prevenirnos y cuidarnos”, apuntó.

Tras considerar que Tlaxcala registra un brote de sarampión, la Sesa emprendió una campaña de vacunación tanto en campo como en todas las unidades de salud del sector público. Y Matlalohcan fue una de las localidades prioritarias porque ahí radican los dos pacientes positivos a sarampión.

El sarampión vuelve y pone en alerta a una comunidad de Tlaxcala (20/01/2026). Foto: Especial

La población respondió al llamado de las autoridades de acudir a vacunarse contra el sarampión, sobre todos aquellos hombres y aquellas mujeres que no cuentan con el cuadro completo de vacunas desde que eran niños.

Lee también Lanzan explosivo artesanal contra residencia en Culiacán, Sinaloa; no se tiene reporte de personas lesionadas

Tal como lo hizo don Juanuncio Hernández, quien a sus 55 años decidió vacunarse, a pesar de que cuando era niño sí le suministraron la vacuna.

“Lo hago por seguridad porque nos informan que ya detectaron algunos casos de sarampión; ahorita a todo el pueblo lo están vacunado y por eso acudimos para cooperar con la seguridad”, señaló en entrevista.

En San Bartolomé Matlalohcan, la vida comunitaria transcurre con normalidad, pero los habitantes saben que deben vacunarse y que hay una alerta por un brote de sarampión.

Lee también Capturan en Chihuahua a Aarón Adrián; está acusado de delitos de violación a la intimidad sexual y pornografía infantil de 18 menores

“Yo a mis 55 años nunca había visto una enfermedad de esta, de viruela sí, pero de sarampión no. Y ahorita hay que protegernos por todos los habitantes y por toda la gente”, acotó.

La Sesa instaló macrocentros de vacunación urbanos en los municipios Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco, Huamantla, Nativitas y Calpulalpan. Además, en todos los centros de salud hay dosis de vacunas contra covid-19, influenza y sarampión.

En el centro de vacunación de Apizaco, el enfermero José Antonio Carmín explicó que contener un brote severo de sarampión depende de que la población acuda a aplicar sus vacunas si es que no cuenta con el esquema completo.

Lee también Américo Villarreal destaca reducción de homicidios dolosos en Tamaulipas; otros delitos también van a la baja, asegura

Aplican dosis de vacuna contra sarampión (20/01/2026). Foto: Especial

Y así lo hicieron, decenas de hombres y mujeres hacen fila para aplicarse la vacuna.

“La gente está respondiendo, y puede ser que ya haya necesidad de seguir aplicando la vacuna, como puede ser que siga el rebrote y nos vamos a alargar hasta cubrir”, señaló.

“Este tipo de enfermedades es por personas que viajan o personas que fuera del país hayan contraído la enfermedad y entonces otra vez va a estar el rebrote”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr