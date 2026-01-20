Ciudad Juárez.- Un hombre identificado como Aarón Adrián F.P., de 36 años de edad, fue detenido en Chihuahua y se le formuló imputación por los delitos violación a la intimidad sexual y pornografía de personas menores de 18 años, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, lo anterior se logró mediante la denuncia de 9 víctimas y el cateo a su vivienda, donde fueron asegurados diversos materiales con estos contenidos ilegales.

En torno al caso, la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, Concepción Márquez Muñoz, informó que entre los días 12 y 13 de enero del año curso, nueve víctimas interpusieron denuncias en contra de Aarón Adrián F. P., luego de que familiares y amistades, descubrieran un sitio web en el que había fotografías con sus rostros, sobre cuerpos desnudos y en posiciones sugerentes.

En conferencia de prensa, se detalló que tanto a víctimas adultas, como a infantes entre los 5 y los 14 años de edad, a quienes incluso se “ofertaba” con ciertos precios, para más contenidos.

Márquez Muñoz, señaló que se integró la carpeta de investigación, en coordinación con la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y el día 15 de enero se solicitó una orden de aprehensión en contra del imputado, y una de cateo para su domicilio, bajo la causa penal 70/2026.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Unidad de Órdenes de Aprehensión, en colaboración con agentes de la DSPM, detuvieron al imputado Aarón Adrián F.P., el viernes 16 de enero, en una vivienda de la calle 1° de Mayo, en la colonia Unidad Proletaria, en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado del cateo, se aseguraron videograbaciones, fotografías, memorias USB, discos duros y un equipo de cómputo tipo CPU.

Se detalló, que en la audiencia inicial se formuló imputación en contra de Aarón Adrián F. P., y el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de esta causa penal, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y programó para mañana miércoles a las 12:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.

aov/cr