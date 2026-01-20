¿Shrek 5 sin la voz original en español?; Alfonso Obregón fija sus condiciones para participar

El anuncio oficial de Shrek 5 no solo reavivó la expectativa por el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas, también encendió una conversación clave en América Latina: el doblaje.

Para millones de espectadores, la identidad de Shrek está profundamente ligada a la voz que lo acompañó desde su primera aparición en pantalla. En ese contexto, el nombre de Alfonso Obregón volvió al centro del debate.

En días recientes, el actor de doblaje difundió un video en redes sociales en el que agradeció el respaldo del público, pero dejó clara su postura.

De acuerdo con sus propias palabras, su participación en Shrek 5 no está garantizada si la empresa responsable del proyecto no se acerca a dialogar bajo ciertas condiciones. El mensaje, replicado por cuentas dedicadas a tendencias, se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta memes que reflejan la preocupación de los fans.

Alfonso Obregón y un regreso que no está garantizado

Para una parte importante del público latino, el doblaje de Shrek no fue un simple proceso de traducción, sino una adaptación cultural que incorporó humor, ritmo y referencias que conectaron de forma directa con la audiencia regional. Alfonso Obregón fue una pieza central en ese proceso y su posible ausencia plantea un cambio significativo.

En el video que circuló ampliamente en redes, el actor explicó que su postura responde a una trayectoria de décadas dentro de la industria del doblaje. Según expuso, no se trata de una negativa caprichosa, sino de una exigencia profesional basada en el reconocimiento al trabajo de voz.

De acuerdo con lo que expresó, si no existe un acercamiento formal para discutir créditos, funciones y remuneración, él no participará en la quinta entrega.

Este posicionamiento se da en un momento en el que el doblaje latinoamericano ha cobrado mayor visibilidad y debate sobre sus condiciones laborales, especialmente en franquicias de alto impacto comercial.

Las condiciones y el valor del doblaje latino

De acuerdo con Alfonso Obregón, su posible regreso a Shrek 5 dependería de tres puntos fundamentales. El primero es un acuerdo económico justo, acorde con la relevancia del personaje y el peso que la saga tiene en el mercado latinoamericano. El segundo es el crédito visible y oficial al inicio de la película, como reconocimiento a su trabajo. El tercero es la posibilidad de dirigir el doblaje, con el objetivo de mantener la coherencia del personaje y del tono que ha caracterizado a la franquicia en español latino.

La relevancia del doblaje en Shrek no es menor. A diferencia de otras producciones animadas, la saga se convirtió en un referente precisamente por la adaptación de sus diálogos, lo que llevó a que muchos espectadores identifiquen a los personajes más por sus voces que por los actores originales en inglés. Cambiar una voz tan reconocible suele generar reacciones negativas, algo que ya ha ocurrido en otras franquicias animadas.

Hasta ahora, DreamWorks no ha confirmado si Alfonso Obregón regresará ni si se contempla un reemplazo. Lo cierto es que, el tema del doblaje ya forma parte de la conversación pública.

En redes sociales, usuarios han expresado su apoyo al actor y han pedido al estudio que se reconozca la importancia histórica de su trabajo, utilizando el humor y los memes como forma de presión simbólica.

Foto: Captura de pantalla en X

