INDEX Art Book Fair, una feria de libros de arte para explorar el mundo 

La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Durante meses, la participación de en fue una incógnita. Sin embargo, el actor finalmente despejó las dudas y confirmó su regreso como la voz de “Burro” para Latinoamérica.

Durante la alfombra roja de la nueva temporada de “LOL: Buscando Talento”, en un encuentro con el medio ABC Noticias, el intérprete reveló que DreamWorks ya se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente la interpretación del icónico personaje animado, aunque dejó claro que su aceptación no fue inmediata.

Derbez explicó que puso condiciones para volver a dar voz a “Burro”, entre ellas tener libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guion a modismos más locales, tal como ocurrió en entregas anteriores.“Ya cambió toda la directiva. No es la de antes”, compartió.

Lee también:

El actor señaló que logró llegar a un acuerdo con la producción. Incluso bromeó al inicio del tema usando el clásico “deberitas, deberitas” de “Burro”, antes de rematar con un contundente: “Sí voy a estar en la cinta”.

En 2024, el comediante había dado a conocer que existían complicaciones derivadas de los cambios en la directiva del estudio, distinta a la de 2001, cuando contó con mayor libertad creativa para el personaje.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Alfonso Obregón, voz de “Shrek” en las entregas anteriores, participará en esta nueva película, al igual que Dulce Guerrero, quien encarnó a “Fiona”.

Lee también:

¿Cuándo se estrena “Shrek 5”?

El estreno de la película animada está previsto para el 30 de junio de 2027. El proyecto ya había sufrido retrasos, especialmente después de que se confirmara el cambio de imagen que recibirán “Shrek”, “Burro” y “Fiona”, una decisión que no fue bien recibida por los fanáticos.

Por ahora, se desconoce la trama de esta nueva entrega.

