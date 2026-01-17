El actor mexicano Jorge Rivero, recordado por haber sido un galán en el cine mexicano de la década de 1970 y 1980, está dando de qué hablar en redes sociales tras viralizarse un video en el que aparece ejercitándose en el gimnasio a sus 88 años.

Rivero, quien vive en Estados Unidos desde hace varios años, gozó de éxito, fama y aplausos, fue considerado un sex symbol que se convirtió en actor por mera casualidad, y aunque se retiró del medio, conserva la disciplina de hacer ejercicio y tener un estilo de vida saludable.

"Abuelo de 88 años arrasando en el gimnasio", se lee en la publicación compartida por el usuario Jonathan Cheung en Instagram, quien asiste al mismo gimnasio que el actor.

Jonathan Cheung comparte video en el que el actor Jorge Rivero se ejercita. Instagram jlinuxcheung

Al parecer a Jonathan le sorprende mucho que Rivero, a sus 88 años asista sin falta para ejercitarse, contó que el actor come cinco claras de huevo simples, algo que también le causó sorpresa:

A través de un breve video, lo cuestiona de por qué hacerlo diariamente, el actor respondió que lo hacía para mantener su salud.

"Seguir adelante mientras pueda, siempre mente sana y cuerpo sano, expresó.

En el video, Rivero se ejercita en distintos aparatos y conversa brevemente con Cheung, quien agrega:

"Solo eso dice suficiente. Algunas personas te recuerdan por qué debes seguir adelante", escribió.

El actor del cine mexicano Jorge Rivero se ejercita en gimnasio de Los Ángeles a sus 88 años de edad.

Rivero estudió ingeniería química, estudió en Alemania pero dejó la carrera en el momento que fue tentado por el mundo artístico, un mundo en el que triunfó, no sólo en México, también en Hollywood.

Actuó en películas como "Peleador a puño limpio" (1989), "Warrior of Justice" (1996) y su participación en la famosa película de John Wayne, "Río Lobo" (1971).

También en cintas como "El mexicano", "Pedro Páramo", "El pecado de Adán y Eva", "Estafa de amor", "La bastarda" y "Bellas de noche", cinta en la que se popularizó el estilo de galán como atleta.

Jorge Rivero se convirtió en un sex symbol que fue cotizado en Hollywood y México. Fototeca EL UNIVERSAL.

"Algunas veces han dicho que solo tengo músculos, pero yo siento la actuación como algo natural", dijo hace años en una charla con EL UNIVERSAL.

Rivero reapareció en redes sociales en 2022, cuando su colega y amigo Andrés García tuvo una crisis de salud, finalmente Andrés murió el 4 de abril de 2023 a los 81 años en Acapulco, México.

rad