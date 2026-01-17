Más Información

Antes de que suba al escenario del este sábado 17 de enero, la sensación afuera es clara: no se trata solo de un concierto. La jornada funciona como un festival completo, un punto de encuentro entre generaciones y, para muchos, la oportunidad de cerrar un capítulo que quedó suspendido en el aire desde 2025.

La reposición del show cancelado en el Estadio Harp Helú llega con expectativa. Han pasado diez años desde la última visita de la banda a México, durante el Knotfest, y el regreso ocurre en un momento distinto: con una discografía que ya no busca complacer a todos y un público que creció junto a ellos.

Playeras, sudaderas y pósters de Avenged Sevenfold se venden desde temprano a las afueras del Estadio GNP. Foto: Marlem Suárez/EL UNIVERSAL.
Playeras, sudaderas y pósters de Avenged Sevenfold se venden desde temprano a las afueras del Estadio GNP. Foto: Marlem Suárez/EL UNIVERSAL.

Desde temprano, el recinto comenzó a llenarse de camisetas negras, sudaderas, paliacates y hasta pasamontañas con el rostro del líder . Afuera, los puestos de mercancía no descansan; adentro, la gente llega con tiempo no solo para asegurar un buen lugar, sino para vivir la experiencia completa.

Foto: Marlém Suárez/EL UNIVERSAL.
Foto: Marlém Suárez/EL UNIVERSAL.

Lee también:

El cartel lo confirma: Mr. Bungle, Scars on Broadway, A Day to Remember y Avenged Sevenfold. Las encargadas de abrir el festival fueron las mexicanas , seleccionadas a través de una dinámica para elegir a una banda telonera nacional.

María Fernanda tiene 10 años escuchando a Avenged Sevenfold. No llegó a ellos por moda, sino por herencia:“Mi papá y mi tío siempre los escuchaban, crecí con su música”, cuenta.

Su disco favorito es Nightmare, aunque no deja de volver a los primeros años, al metalcore más crudo. Para ella, la evolución de la banda no es una traición, sino una consecuencia natural.“Sus últimos álbumes son completamente diferentes a lo que eran al inicio, pero conservan la esencia. Se nota que han crecido”, dice.

Hay canciones que dejan de ser solo canciones. "So Far Away" es una de ellas.“Me recuerda a mi abuelita, que falleció hace unos años. La escuchaba mucho en ese momento”, comparte.

Lee también:

Por su parte, Liliana es fan desde hace 13 o 14 años. Los conoció en plena adolescencia, cuando Facebook era una de las pocas redes sociales y la banda cargaba con críticas constantes: que si eran demasiado comerciales, que si eran “demasiado guapos”.“Nunca me importó eso. Siempre me gustaron”, dice.

Liliana, seguidora de Avenged Sevenfold, llegó al Estadio GNP para reencontrarse con la banda que marcó su adolescencia. Foto: Marlém Suárez/EL UNIVERSAL.
Liliana, seguidora de Avenged Sevenfold, llegó al Estadio GNP para reencontrarse con la banda que marcó su adolescencia. Foto: Marlém Suárez/EL UNIVERSAL.

Reconoce que su etapa favorita fue la de The Rev, pero no niega el valor del presente.“Su evolución ha sido muy grande. Este nuevo disco me gusta, es otra cosa”.

Liliana tenía boletos desde la fecha original de 2025. La cancelación no la bajó del barco. Hoy llega con expectativas claras: This Means War, Malagueña Salerosa y con la paciencia de quien sabe que algunos regresos valen la espera.

Lee también:

El estadio no se siente vacío. La gente llega temprano, recorre los puestos, ajusta el outfit, se toma fotos y se prepara para ver a las bandas previas.

