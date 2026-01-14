Con menos de un año en la escena, Electrify Rock Band ya se mide en las grandes ligas del rock. La banda queretana, integrada únicamente por mujeres, fue elegida para abrir el concierto de Avenged Sevenfold (A7X) en el Estadio GNP, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el próximo 17 de enero.

La noticia fue dada a conocer por la propia agrupación a través de su cuenta de Instagram, donde compartieron una imagen del promocional del evento de la banda estadounidense y escribieron: “Allá nos vemos”.

Foto: Instagram oficial.

La oportunidad para las jóvenes llegó luego de que Avenged Sevenfold lanzara una convocatoria exprés para seleccionar a su telonero en México.

La dinámica consistía en enviar un video de entre 30 y 60 segundos, interpretando ya fuera un cover de temas como “So Far Away” o una canción original. Esta iniciativa forma parte de una práctica constante del grupo de heavy metal, que a lo largo de su carrera ha impulsado a proyectos emergentes dándoles visibilidad tanto en conciertos como en redes sociales.

Avenged Sevenfold llegará al país como parte de su “Life Is But a Dream… Latin America Tour 2026”, luego de haber pospuesto presentaciones anteriores debido a problemas de salud de su vocalista, M. Shadows. Cabe recordar que inicialmente Poppy sería la telonera de la banda; sin embargo, tras la cancelación de la fecha del 11 de octubre de 2025, la artista no podrá acompañarlos en esta ocasión.

¿Quiénes son Electrify Rock Band?

Electrify Rock Band está integrada por dos pares de hermanas, las Mursec y las Ramos, cuya pasión por la música comenzó desde niñas y que llegaron a la escena nacional en 2024 con la determinación de abrirse paso en el rock con una propuesta sólida y comprometida.

El proyecto nació gracias a un profesor en común, Rodrigo Fonseca, quien las presentó al saber que todas buscaban integrarse a una agrupación estable. Desde el primer ensayo descubrieron una química inmediata, tanto musical como personal.

Su camino estuvo influenciado inicialmente por The Warning, lo que las motivó a dedicarse al rock, aunque en su sonido también conviven referencias de bandas como Metallica, The Pretty Reckless, Queen y The Beatles.

La agrupación está integrada por Adu, bajista y corista de 14 años; su hermana Ani, vocalista y guitarrista de 17; Emi, baterista de 14 y su hermana Ren, guitarrista líder de 16 años, demostrando que no hay límite de edad para explorar el talento y la disciplina musical.

Antes de consolidarse como proyecto original, las integrantes experimentaron con sus instrumentos realizando tributos en restaurantes, etapa que les permitió desarrollar técnica y presencia escénica. Con el tiempo, decidieron buscar su propio estilo y avanzar hacia la composición de temas originales.

Electrify Rock Band, en 2025, ya sumó un hito importante al abrir el concierto de la agrupación mexicana Kerigma, activa desde 1983, en el Lunario del Auditorio Nacional, donde además estrenaron su tercer sencillo, “Timeless”.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube El Randomverso, Ani recordó el buen recibimiento del público: “Estaban muy animados”.

Entre sus sencillos también se encuentran “Drive” y “Fake”, con una composición compartida entre las integrantes, aunque las letras están a cargo principalmente de Ani. Si bien, cada integrante tiene gustos musicales distintos, que van del pop al K-pop y, por supuesto, el rock, han logrado fusionarlos de manera natural en su propuesta.

A futuro, la banda sueña con compartir escenario con grupos como Muse, Paramore y Metallica.

De acuerdo con distintos medios, Electrify Rock Band fue reconocida en el Encuentro de Bandas de Querétaro 2025 con premios a Mejor Banda, Mejor Imagen y Mejor Presencia Escénica. Además, ofrecieron su primer concierto como banda solista en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2025 en Multiforo 246.

Así, Electrify Rock Band arranca 2026 con el pie derecho, lista para presentarse ante miles de personas en el GNP.

