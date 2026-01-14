Más Información

reconoce que él tuvo la responsabilidad de que su terminara, debido a que, como reconoció, nunca se decidió a hacer público su noviazgo. Sin embargo, el actor no pierde la esperanza de que, en un futuro, pueda reencontrarse con la política, en búsqueda de reconquistarla.

En "¡Siéntese quien pueda!", programa que reprueba la postura del actor que, desde la, ha mostrado su simpatía por el régimen autoritario del chavista, no han perdido la oportunidad de entrevistarlo.

Y, a su vez -sin importar las mofas que se hacen de él durante la emisión-, Carrillo se ha mostrado dispuesto a seguir haciendo declaraciones para el programa, como sucedió en la emisión de ayer, lunes 13 de enero.

En esta ocasión, el actor de telenovelas aprovechó para desmentir las especulaciones que sugerían que Nicolás Maduro y su gobierno le había pagado para que lo defendiera en medios de comunicación y aseguró que, lo único que ha tratado de hacer, es mostrarse congruente ante sus convicciones políticas, por las que se considera "un patriota" de su nación.

"No, nunca me han pagado por ser imagen de ningún partido político; vivo de mis rentas, de mis inversiones", dijo, luego de indicar que es consciente de que, en redes sociales y en algunos medios, lo tildan de "mantenido".

En lo tocante a Delcy Rodríguez con quien afirma haber entablado una relación romántica de tres años, Carillo indicó que el motivo de su separación se debió a que, en la época en que estuvieron juntos -de la que se desconoce la temporalidad-, no supo darle su lugar al vínculo que los unía.

"Fue, principalmente, por mi inmadurez, no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo y decirle ´es el amor de mi vida´, no lo es (ahora) porque no estamos juntos, pero ha sido el gran amor de mi vida", aclaró.

El actor también se refirió a la mala imagen que los allegados de Delcy Rodríguez tenían de él, pues creían que se había interesado en ella por mera conveniencia, señalamiento que negó categóricamente.

"A ella le decían que yo era un interesado; no tengo interés para nada en la política, si lo hubiese tenido, lo hubiese pedido cuando era mi pareja", precisó.

Carillo no descarta buscar a la presidente encargada, en un futuro, en búsqueda de intentar reanudar su relación.

"Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos".

