Durante la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó acompañada por un robot humanoide al Salón Este de la Casa Blanca en Washington.

De acuerdo con Melania se trata del primer humanoide de fabricación estadounidense, de nombre Figure 03.

El robot tomó la palabra en el evento para dar la bienvenida a todos los presentes, en distintos idiomas, y decir: "Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca; es un honor estar presente en la reunión inaugural de la coalición global de 'Fomentando el Futuro Juntos'".

Melania Trump instó a las naciones a trabajar juntas para mejorar el acceso a la educación y la tecnología para los niños de todo el mundo, presentando su llamado en una reunión con sus homólogas de más de 40 países.

La iniciativa de la primera dama, Fostering the Future Together (“Promover juntos el futuro”), que anunció el año pasado, y una cumbre inaugural de dos días a la que dio inicio el martes, son ejemplos de cómo Melania ha ampliado su agenda para abarcar asuntos globales.

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Un robot humanoide se exhibe durante la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", presidida por la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de marzo de 2026. Foto: AFP

“Como personas, soñamos. Como líderes, avanzamos. Como naciones, construiremos”, dijo en sus palabras de apertura. “A partir de hoy, aceleremos nuestra nueva alianza global, este vínculo, para influir de manera positiva en el progreso de nuestros niños”.

Pidió a los participantes que organicen reuniones regionales, realicen estudios de investigación, inicien nuevas alianzas y que colaboren con otro país miembro “para cultivar las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en este mundo que evoluciona con rapidez”.

Afirmó que el objetivo de empoderar a los niños se logrará mediante la creación de programas innovadores, la promoción de políticas educativas de apoyo, el patrocinio de legislación centrada en la tecnología y la construcción de sólidas alianzas público-privadas.

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La primera dama de Sierra Leona, Fatima Jabbe-Bio, la primera dama de Polonia, Marta Nawrocka, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, observan un robot humanoide durante la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos" en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de marzo de 2026. Foto: AFP

“Esta sala está llena de un capital humano extraordinario”, señaló la primera dama. Instó a las líderes sentadas alrededor de una gran mesa en forma de U en un auditorio del Departamento de Estado a “aprovecharlo para elevar a sus niños, empoderar a su gente y acelerar sus economías”.

En la reunión participaron empresas tecnológicas como Microsoft, Google y OpenAI.

🇺🇸 | La primera dama, Melania Trump, acompañada de un robot con inteligencia artificial en la Casa Blanca.



«El primer humanoide de fabricación estadounidense», declaró Melania Trump. pic.twitter.com/MUoIpK3Iq2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Entre las participantes estuvieron Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelensky, y Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, l teniente coronel Prindon Sadriu de Kosovo, la Dra. Fatima Maada Bio de Sierra Leona, Martha Nawrocka de Polonia, Brigitte Macron de Francia y Melania Trump; su alteza real Lalla Hasnaa de Marruecos, su alteza la jequesa Alyazia bint Saif Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos, Maricel Cohen de Mulino de Panamá y su excelencia Gertrude Mutharika de Malawi.

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La primera dama anunció la iniciativa Fostering the Future Together durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU el otoño pasado.

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