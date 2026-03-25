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Londres. La BBC ha nombrado director general al exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie tras su dimisión en noviembre por una sobre la edición de un discurso del presidente estadounidense en un documental del programa 'Panorama'.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de para Europa, Medio Oriente y África, asumirá el cargo el próximo 18 de mayo, en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda de Trump en .

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en " y lo definió como "un líder excepcional".

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Shah subrayó además que el nombramiento llega en un momento "crítico" y advirtió de que "es evidente que se necesitan reformas radicales en la BBC, en su modelo de financiación y en el marco en el que opera".

El presidente del consejo alabó "la pasión" de Brittin por la cadena pública, "su comprensión de los retos que afronta, su compromiso con su independencia y su determinación por mantener la posición de la BBC como uno de los principales ".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

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"El necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a la compensación que pedía el republicano, lo que derivó en una demanda por difamación del mandatario.

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Brittin asumirá el cargo justo cuando se inicia la revisión de los estatutos o "Royal Charter" de la BBC, cuyo marco actual expira en 2027, que determinará si se mantiene para su el canon que actualmente pagan los hogares con televisor.

Además, deberá pilotar la competencia creciente con las grandes , en un entorno de transformación digital acelerada.

Licenciado por la Universidad de Cambridge y con un máster por la London Business School, Brittin trabajó en el grupo editorial Trinity Mirror antes de entrar en 2007 en Google.

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En enero de 2026 fue distinguido con la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios a la tecnología y las.

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