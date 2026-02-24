Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa la certificación del personal docente con estándares internacionales, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Dijo que estas certificaciones permiten acreditar competencias específicas, fortalecer perfiles profesionales y generar evidencia verificable de capacidades, vía disciplinares, digitales y transversales con reconocimiento internacional.

En la presentación en línea de la sesión informativa del Ecosistema Microcredenciales UAT 2026, se explicó que está dirigida al personal docente, con la finalidad de exponer los mecanismos de participación en esta innovadora estrategia diseñada para alinear la educación superior con las demandas del mercado global.

Lee también UAT aprueba presupuesto 2026; apunta a crecimiento académico y financiero

Y el rector Anaya Alvarado consideró que la transformación educativa representa una necesidad estratégica para la universidad, porque este programa constituye una herramienta concreta para transitar hacia modelos de enseñanza más flexibles, dinámicos y centrados en el aprendizaje.

Las certificaciones permiten acreditar competencias específicas, fortalecer perfiles profesionales y generar evidencia verificable de capacidades disciplinares, digitales y transversales con reconocimiento internacional, agregó.

Asimismo, especificó que la visión institucional está orientada hacia una cobertura total, de tal forma que el 100 por ciento del profesorado tenga acceso a certificaciones internacionales, para consolidar una planta docente alineada con las exigencias contemporáneas de la educación superior.

Durante la sesión informativa se precisó el objetivo de asegurar que las y los docentes comprendan el impacto positivo que estas certificaciones generan en su trayectoria académica y en el fortalecimiento de su perfil profesional.

Lee también UAT realiza jornada de salud en Reynosa; aplican vacunas y fortalecen formación académica

Para ello, disponen de cursos diseñados para enriquecer sus habilidades digitales, disciplinares y blandas; fortalecer su actualización para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente; consolidar su perfil en los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares, ampliando oportunidades de participación en proyectos y convocatorias.

En su momento, Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT, refirió que este programa responde a una alianza gestionada por el rector de la UAT con Pearson VUE, para la adquisición histórica de veinte mil microcredenciales con reconocimiento internacional.

De este total, catorce mil están dirigidas a estudiantes de nivel superior, dos mil a educación media superior y dos mil setecientas a docentes, con lo que se garantiza una cobertura amplia y equilibrada que fortalece tanto la formación estudiantil como la profesionalización del personal académico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv