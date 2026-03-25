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El presidente Donald Trump nombró a algunas de las figuras más destacadas del sector tecnológico estadounidense para su Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología, conformando una lista que incluye al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y al cofundador de Google, Sergey Brin.
El consejo, conocido como PCAST, estará copresidido por el "zar" de la IA y las criptomonedas David Sacks y Michael Kratsios, un inversor tecnológico que ejerció como director de Tecnología de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
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La lista de designados incluye al aliado de Trump Larry Ellison (Oracle) y al peso pesado de Silicon Valley Marc Andreessen, así como al jefe de Nvidia, Jensen Huang.
"Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA. Me honra unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto suceda", declaró Zuckerberg en un comunicado enviado a la AFP.
De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por el rotativo, la Administración tiene previsto anunciar este miércoles una lista inicial de 13 miembros, en la que también figura Sergey Brin, cofundador de Google.
El consejo, que podría ampliarse hasta un total de 24 integrantes, estará copresidido por el "zar" de la IA y las criptomonedas, David Sacks, y por el asesor tecnológico Michael Kratsios.
"Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA", afirmó Zuckerberg en un comunicado enviado al WSJ, donde se mostró "honrado" de unirse al grupo.
Desde la Casa Blanca señalaron al medio que, bajo el mandato de Trump, el PCAST se centrará en las "oportunidades y desafíos" que las tecnologías emergentes presentan para la fuerza laboral estadounidense, con el objetivo de asegurar el liderazgo del país en lo que el Gobierno denomina la "Edad de Oro de la Innovación".
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