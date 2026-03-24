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La Habana.- El Banco Central de (BCC) autorizó a 10 empresas -nueve privadas y una mixta- a utilizar criptomonedas para pagos internacionales, la primera licencia de este tipo desde que en 2021 se regularon los activos virtuales, informaron este martes medios oficiales.

La resolución 4/2026, publicada en la Gaceta de Cuba, señala que las empresas autorizadas solo podrán operar con estos activos virtuales "a través de los proveedores de esos servicios con licencia del BCC para operar en el territorio nacional".

La normativa también señala que “queda expresamente prohibido" hacer operaciones directas fuera de las plataformas autorizadas y “el incumplimiento de cualquiera de las condiciones dará lugar a la revocación inmediata de esta autorización”.

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Además, recalca que solo se pueden “utilizar los activos virtuales para realizar pagos transfronterizos”, no para operaciones dentro del país.

Además, las compañías privadas cubanas deben “reportar al Banco Central, de forma trimestral, un resumen de las operaciones realizadas al amparo de esta autorización, detallando montos, activos virtuales utilizados y plataformas a través del cual se ejecutaron”.

La regulación de 2021 ya otorgó licencias a proveedores de servicios de activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o pagos en y desde el territorio nacional.

Además, en abril de 2022 el gobierno cubano permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.

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Empresas que podrán usar criptomonedas para pagos internacionales

Entre las 10 empresas aprobadas figuran seis relacionadas con el sector digital e informático (Ingenius Tecnologías, Dofleini, Cema Soltec, Pasarela Digital SURL, Ara y DASQOM SURL). También se concedió la aprobación a una compañía perteneciente a la industria ligera (Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa), una de transporte (La Meknica) y dos de gastronomía (La Calesa Real y El Asadito).

Las sanciones estadounidenses y la inclusión de Cuba en la lista de EU de países patrocinadores del terrorismo dificulta enormemente las transacciones internacionales de personas físicas y jurídicas en la isla.

Además, Cuba se encuentra sumida desde hace seis años en una grave crisis económica que ha dejado sin recursos al Estado y llevado a un "corralito bancario". El bloqueo petrolero impuesto por EU desde enero ha profundizado esta situación.

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